Водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за снегопада в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных водителей призвали быть аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию на фоне снегопада в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

В настоящее время интенсивное движение в Москве осуществляется на МКАД в районе Ленинградского шоссе, Волоколамском шоссе в районе дома 63, строения 2, по направлению в центр и ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

ЦОДД предупредил о локальных затруднениях во второй половине дня в центральной части Москвы, на ТТК, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе.

"Вечерний разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время — после 19:00. Для поездок рекомендуем использовать городской транспорт", – говорится в сообщении.

По данным Дептранса, на движение на дорогах столицы могут повлиять короткий рабочий день, погодные условия и низкие скорости. Автомобилистам также рекомендовали не отвлекаться на гаджеты во время вождения.

В Москве до 20:00 понедельника, 5 февраля, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. На фоне этого городские службы Москвы проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплый воздух должен вернуться в Москву уже в воскресенье, 4 февраля. Днем ожидается от 1 до 3 градусов, а в понедельник, 5 февраля, температура будет в районе 0–1 градуса тепла.

Синоптики спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве в ночь с 1 на 2 февраля