Названа самая посещаемая станция московского метро 1 января

Станция "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии метро стала самой популярной у пассажиров 1 января 2019 года, сообщает Агентство "Москва".
Ею воспользовались свыше 102 тысяч человек. На втором и третьем месте оказались станции "Охотный ряд" и "Пушкинская", которыми воспользовались свыше 64 тысяч и 54 тысяч пассажиров соответственно.
Горожане не обошли вниманием и новые станции, открытые перед Новым годом, – "Беломорскую" Замоскворецкой линии и "Савеловскую" Большой кольцевой линии. 1 января ими воспользовались более 11 тысяч пассажиров.
В прошлом году наиболее популярной стала станция "Охотный ряд". На втором и третьем местах расположились "Площадь Революции" и "Пушкинская". Третий год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов. Более 40 тысяч пассажиров встретили Новый год в вагонах и на станциях подземки и МЦК. Всего столичный транспорт в новогоднюю ночь перевез более 600 тысяч человек.
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