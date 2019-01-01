Более 600 тыс человек воспользовались московским транспортом в новогоднюю ночь

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Столичный транспорт перевез более 600 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь. Москвичи и гости столицы воспользовались метро, Московским центральным кольцом, а также наземным транспортом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Третий год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов. Его бесперебойную работу обеспечивали более 13 тысяч сотрудников транспортного комплекса. Благодаря им горожане смогли безопасно добраться до праздничных площадок в разных частях города, посмотреть самые яркие шоу, а затем вернуться домой", – говорится в сообщении.

Как уточняется, более 40 тысяч пассажиров встретили Новый год в вагонах и на станциях метрополитена и МЦК.

Большинство москвичей и гостей столицы, которые застали полночь в метро, услышали поздравление Владимира Путина.

Перед Новым годом и Рождеством пассажиропоток подземки достиг 9,2 миллиона человек. Сотрудники метро подготовились к работе в изменившихся условиях.