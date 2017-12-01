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Снегопад вызвал незначительные задержки рейсов в столичных аэропортах из-за необходимости очистки взлетно-посадочных полос.

"В целом, аэропорты работают штатно. Никаких уходов на запасные аэродромы на данный момент не зафиксировано. Имеют место незначительные задержки рейсов, так как проводятся работы по очистке взлетно-посадочных полос от снега", - рассказал Агентству "Москва" пресс-секретарь ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ГК ОРВД) Николай Ивашов.

На пятницу, 1 декабря, в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за циклона и его атмосферных фронтов в Москву и области придут порывистый ветер, гололед, температурные перепады. Ожидается мокрый снег, местами сильный, поднимется метель.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на МЦК установили минимальные интервалы движения поездов в пять минут. Изменения будут действовать до 22:00. При этом отмечалось, что МЦК готово к усиленному режиму работу в связи с неблагоприятной погодой 1 декабря.