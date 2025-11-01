S7 Airlines разрешила стюардессам носить кроссовки на борту

Фото: www.s7.ru

S7 Airlines стала первой крупной авиакомпанией в России, которая разрешила стюардессам носить кроссовки на борту. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Новую бортовую форму ввели 1 ноября. В пресс-службе переход назвали значимым событием для компании, поскольку последний раз фирменный стиль одежды для членов кабинного экипажа менялся в 2013 году.

Униформа разработана с учетом повышения комфорта сотрудников и основана на концепции капсульного гардероба. В коллекцию вошли брюки, пиджаки, рубашки, жилеты, платья, футболки и трикотажный халф-зип из итальянской шерсти.

"Вещи из коллекции можно легко сочетать друг с другом, что позволяет получить до 17 образов для женщин и до 13 для мужчин. <...> Из формы также исключили банты и головные уборы ради функциональности", – добавили в авиакомпании.

Ранее Минтранс предложил увеличить максимально допустимую норму летного времени для экипажей пассажирских самолетов. Проект приказа предусматривает 90 часов в месяц, 270 часов за квартал и 900 часов в год.

Инициатива вызвала критику со стороны Профсоюза летного состава России (ПЛС). В частности, вице-президент организации Олег Приходько высказал мнение, что повышение нагрузки на пилотов и бортпроводников приведет к чрезмерному утомлению экипажей. Это, в свою очередь, спровоцирует риски для безопасности полетов, особенно на коротких маршрутах.