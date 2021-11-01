Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Причины изменений в расписании не уточняются. Больше всего корректировок внесли в график вылетов и прилетов аэропорта Шереметьево. Там отменили 11 рейсов и задержали четыре.

По 4 рейса отменили и задержали в Домодедово и один рейс отменили во Внуково.

Ранее сообщалось, что порядка 20 рейсов не отправились вовремя из московских аэропортов из-за сильного ветра.

До этого стало известно, что авиакомпания "Сибирская легкая авиация" приостановила полеты в Алтае, Томской области и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности.

Согласно постановлению кабмина, малые аэропорты могут работать только при соблюдении определенных требований. Среди них – установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.