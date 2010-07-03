Автомобилистов предупредили об осложнении дорожной ситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Автомобилистов предупредили об осложнении ситуации на столичных дорогах вечером во вторник, 1 октября.
"Небольшой дождь, плохая видимость и незаконченные дорожные работы на МКАД и вылетных магистралях", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Кроме того, в ЦОДД отметили, что ведутся дорожные работы на внешней стороне 34-го километра МКАД и на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского, Ленинградского шоссе.
"Также наблюдаются затруднения на внешней стороне Садового кольца от Новинского бульвара до Земляного Вала, на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Ярославского шоссе. На магистралях в область тоже сложно на улице Профсоюзной и улице Липецкой, Волоколамском и Ленинградском шоссе", – говорится в сообщении.
Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности до 21:00 2 октября из-за ветра. Атмосферное давление в столице достигло "барического дна", побив рекорд 1954 года. Давление сейчас составляет 730,6 миллиметра ртутного столба.
При этом воздух на несколько дней прогреется. В среду дожди начнут прекращаться, днем будет на уровне +12. Во второй половине недели Москву накроет волной тепла и влаги. В четверг ожидается до +16 градусов.
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