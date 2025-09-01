Функция "Быстрый проход" заработала за пределами МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Функцию "Быстрый проход" расширили для проезда на электропоездах ЦППК и МТППК за пределами Московских центральных диаметров (МЦД). Теперь она работает на 350 станциях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пассажирам достаточно один раз активировать "Быстрый проход" на карте москвича в кассе железнодорожного вокзала, после чего прикладывать карту к турникету или валидатору на входе и выходе.

"Расширение зоны действия функции "Быстрый проход" позволит 3 миллионам владельцев карт москвича с бесплатным проездом экономить до 7 минут на каждой поездке. Это сократит число обращений в кассы или автоматы на 10% – пассажирам больше не придется стоять в очереди, чтобы приобрести разовый билет", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что МЦД продлят до центров соседних регионов, которые окружают Московскую область. Речь идет о Ярославле, Туле, Иванове, Твери и Смоленске.

Мэр обратил внимание, что центральные диаметры стараются продлевать с минимальными капитальными затратами, но так, чтобы выстроить логистику и увеличить частоту движения, комфортность передвижения, а также интегрировать станции в существующие диаметры.