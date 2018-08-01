Первый железнодорожный лоукостер появится в России

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В России может появиться железнодорожный лоукостер. Старые вагоны планируют выделить во временный эконом-класс, сказано в годовом отчете "дочки" РЖД – "Федеральной пассажирской компании".

По данным РИА Новости, в отчете компании заявлены стратегические задачи ФПК до 2025 и 2030 годов.

Согласно документу, в будущем компания будет предлагать три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Кроме того, введут три класса обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. При этом, отмечается в отчете, "старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".

Как уточнили в ФПК, временный лоукост-класс будет действовать в старых вагонах до того, как их спишут из парка. "Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", – пояснил представитель компании.

В ФПК также рассказали о планах по полному обновлению парка поездов с переходом на инновационный подвижной состав. С 2018 по 2025 год компания собирается обновить около семи тысяч вагонов, то есть более трети нынешнего парка. Кроме того, часть вагонов заменят на двухэтажные. Их планируют приобрести около тысячи штук.