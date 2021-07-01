Для 1,5 млн льготников Подмосковья проезд на железнодорожном транспорте стал удобнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 июля бесконтактный способ оплаты проезда Fast Track стал доступен подмосковным льготникам на станциях ЦППК Московского региона, оборудованных турникетами или валидаторами. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Держателям социальных карт больше не нужно оформлять отдельный билет в кассе для каждой поездки.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова пояснила, что функция Fast Track внедряется в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева.

"В Подмосковье пассажиры, на которых распространяются региональные льготы Московской области со 100% скидкой, теперь могут воспользоваться Fast Track на 151 подмосковной железнодорожной станции. Право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте имеет более 1,5 миллиона человек, и теперь для почти 80% общего числа льготников Подмосковья проезд на железнодорожном транспорте стал удобнее – для прохода нужно только приложить действующую социальную карту жителя Мособласти к турникету или валидатору", – сказала она.

Кротова уточнила, что льготники из Подмосковья смогут как добираться до расположенных в столице станций, так и уезжать с них.

Важно, что при совершении поездки прикладывать карту к валидатору необходимо дважды: на входе и на выходе. Если на станции нет валидатора, нужно, как раньше, оформлять разовый билет в кассе.

Директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов рассказал, что Fast Track позволит пассажирам существенно экономить время. Чтобы пользоваться функцией, ее необходимо раз в год активировать на кассе.

В Минтрансе уточнили, что для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера.

Ранее стало известно, что оформить железнодорожные билеты для льготников стало проще. Инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и Герои России могут приобретать их в интернете, хотя раньше покупка производилась только через кассу при предъявлении соответствующих документов.

