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Происшествия

14:49

Движение на участке Тверского путепровода восстановлено после падения контейнера от фуры

транспорт авто дороги происшествия город

Фото: ЦОДД

На участке Тверского путепровода восстановлено движение транспорта после падения контейнера от фуры на дорогу, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по столице в Twitter.

В ГИБДД напомнили, что в 12:30 около дома 3 на Ленинградском проспекте произошло падение контейнера с грузового контейнеровоза, который двигался в направлении центра.

"В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта было ограничено непродолжительное время по двум правым полосам. В настоящее время движение на данном участке полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Движение транспорта осуществлялось по 1, 4, 5 полосам движения в сторону центра. Движение было затруднено на 0,7 километра.

У Белорусского вокзала на дорогу упал контейнер от фуры

Два дня назад движение было осложнено на участке Севастопольского проспекта на юге столицы из-за ДТП. Авария произошла на пересечении с Загородным шоссе. Там столкнулись два автомобиля.

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