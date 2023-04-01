Межрегиональные автобусы из Москвы могут задержаться из-за ремонта в Ростовской области

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Межрегиональные автобусы из столицы могут задерживаться из-за ремонтных работ в Ростовской области. Некоторые рейсы могут быть отменены. Об этом Дептранс Москвы предупреждает в своем официальном телеграм-канале.

"В связи с ремонтными работами в Ростовской области возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов с автовокзалов Москвы по южным направлениям", – отмечается в публикации.

В ведомстве уточнили, что примерное время задержки может составлять до девяти часов.

Речь идет о следующих направлениях:

Ростов-на-Дону;

Краснодар;

Таганрог.

В департаменте отметили, что время отправления меняется в зависимости о того, когда автобусы приезжают в столицу. Пассажирам советуют приходить на вокзалы, ориентируясь на то время, которое указано в билете.

Чтобы получить более точную информацию о конкретном рейсе, можно позвонить в контакт-центр "Автовокзалы Москвы" по номеру: +7 (499) 940-08-43.

В ночь на четверг, 30 марта, в Ростовскую область пришел мокрый снег с дождем. На трассе М-4 "Дон" появились заторы, а на участке трассы в Каменском районе движение оказалось перекрыто.

Утром 31 марта сообщалось, что 33 автобуса, в которых располагаются 766 человек, застряли в заторе на трассе.

Позднее начальник регионального МЧС Сергей Филиппов сообщил, что движение началось в обе стороны. По его словам, в целом ситуация улучшается – затор удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организованы пункты обогрева, там находятся около 134 человек, включая 30 детей.



Часть автобусных рейсов на юг с автовокзалов Москвы могут задерживаться

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