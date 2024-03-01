Губернатор Севастополя сообщил о приведении всех служб в состояние боевой готовности

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Все службы приведены в состояние боеготовности в Севастополе, также работает система ПВО. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

На данный момент, по его словам, военные осуществляют работу по ликвидации воздушных целей.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – предупредил граждан глава Севастополя.

Сейчас в городе объявлена воздушная тревога, поэтому жителям посоветовали переждать в убежищах или принять меры безопасности дома. В регионе пришлось временно перекрыть движение по Крымскому мосту, а также приостановить работу морского и наземного общественного транспорта.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении в телеграм-канале оперштаба Крыма.

Последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе 19 февраля. До этого силы ПВО России ликвидировали над Севастополем воздушную цель. Осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. По словам Развожаева, в результате происшествия никто не получил травм.



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