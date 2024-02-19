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Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО России ликвидировали над Севастополем воздушную цель. Осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. По словам Развожаева, в результате происшествия никто не получил травм.

До этого в Севастополе были зафиксированы громкие звуки. Губернатор объяснил их тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

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