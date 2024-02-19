19 февраля, 11:33Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Фото: 123RF/dba87
Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
Ранее силы ПВО России ликвидировали над Севастополем воздушную цель. Осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. По словам Развожаева, в результате происшествия никто не получил травм.
До этого в Севастополе были зафиксированы громкие звуки. Губернатор объяснил их тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).
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