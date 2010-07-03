Движение электричек на участке Киевского направления МЖД восстановлено

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Движение поездов на участке Внуково – Солнечная Киевского направления МЖД осуществляется по всем путям. По данным пресс-службы магистрали, с отклонением от графика в пути находятся только три электрички.

"Диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания ", – говорится в сообщении МЖД.

Ранее сообщалось, что поезда на участке следовали в реверсивном режиме по одному пути. Были возможны задержки в движении электричек. Это связано с работами по восстановлению поврежденного контактного провода на соседнем пути.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине марта в связи с модернизацией инфраструктуры. Изменится расписание движения поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).