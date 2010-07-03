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06:57

Движение поездов ограничили на участке Киевского направления МЖД

транспорт

06:57

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов ограничили на участке Внуково – Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе магистрали, поезда следуют в реверсивном режиме по одному пути. Возможны задержки в движении электричек.

Это связано с работами по восстановлению поврежденного контактного провода на соседнем пути. На месте работают энергетики.

Отмечается, что прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов по всем путям.

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине марта 2019 года в связи с модернизацией инфраструктуры.

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