Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи " до "Печатников" восстановлено и вводится в график", – сообщили в подземке.

Ранее сообщалось, что от "Печатников" до "Марьиной Рощи " движение происходило с увеличенным интервалом, а в обратном направлении движение поездов не осуществлялось.