Сбой произошел на салатовой ветке московского метро

Фото: ТАСС/Мария Герасимова

Интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена увеличены в пятницу утром из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщила в Twitter.

Подробности инцидента не приводятся. Уточняется, что от "Печатников" до "Марьиной Рощи " движение происходит с увеличенным интервалом, а в обратном направлении движение поездов пока не осуществляется.