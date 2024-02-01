Рейс из Перми в Сочи задержали более чем на полчаса из-за буйного пассажира

Фото: телеграм-канал Mash

Вылет воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Победа" из Перми в Сочи задержали более чем на полчаса из-за буйного поведения нетрезвого пассажира. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Перми Евгения Кузнецова.

"Все правда. Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан", – прокомментировал он сообщения, распространившиеся в Сети.

Инцидент произошел во время посадки на борт. Один из пассажиров начал вести себя неадекватно и не реагировал на замечания бортпроводников. Более того, на мужчину не оказала влияния беседа с командиром воздушного судна, из-за чего к самолету пришлось вызвать наряд полиции.

В процессе задержания нетрезвый пассажир грозился "вырубить" одного из сотрудников полиции и сопротивлялся.

В результате самолет вылетел в Сочи на 37 минут позже – в 05:47.

До этого летевший из Сургута в Москву самолет совершил экстренную посадку в Перми из-за буйного пассажира. Мужчина нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу. После посадки пассажира задержали.

