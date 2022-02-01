Юрист рассказал, какие штрафы для водителей могут появиться в 2022 году

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала рассказал, какие новые правила и регламенты для водителей находятся на стадии обсуждения. В частности, речь идет о введении понятия средней скорости.

"Сейчас штрафы за превышение средней скорости можно обжаловать. В будущем, возможно, данное понятие введут в законодательство и штрафы станут абсолютно законными", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Кроме того, российские законодатели обсуждают расширение перечня неисправностей и условий, при которых будет запрещена эксплуатация транспортных средств. Если соответствующую статью Административного кодекса расширят, то под ответственность могут подпасть установленные не по сезону шины, а также отсутствие у сидений подголовников.

Мацала подчеркнул, что пока все эти нововведения не имеют законной силы и находятся на стадии обсуждения.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов напомнил о штрафах для водителей из-за заснеженных номеров автомобилей. В то же время эксперт подчеркнул, что инспекторы ГИБДД часто относятся к этому с пониманием и ограничиваются замечанием.