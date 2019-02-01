Россияне стали больше ездить на поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В январе текущего года пассажиропоток поездов ОАО "РЖД" увеличился до 82,8 миллиона человек, сообщили в пресс-службе магистрали.

"По оперативным данным, в январе 2019 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезены 82,8 миллиона пассажиров (плюс 2,1% к январю 2018 года). Из них в дальнем следовании перевезены 8,6 миллиона пассажиров (плюс 4,8%), в пригородном сообщении – 74,2 миллиона пассажиров (плюс 1,8%)", – говорится на сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что пассажирам вечерних поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом предложили билеты по сниженным ценам.

Льгота действует по 28 февраля. Речь идет о поездах №779 и №780. Стоимость билета зависит от класса обслуживания и категории места.