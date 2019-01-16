Билеты на вечерние "Сапсаны" по сниженной цене поступили в продажу

Пассажирам вечерних поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом предложили билеты по сниженным ценам. Льгота действует по 28 февраля. Речь идет о поездах №779 и №780, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Стоимость билета зависит от класса обслуживания и категории места", – говорится в сообщении. Цена проезда в базовом классе начинается от 2,4 тысячи рублей, а в экономическом – от 2,5 тысячи рублей. Цены на билеты в бизнес-классе стартуют от 5,2 тысячи рублей, в первом классе – от 10,1 тысячи рублей.

Услугами высокоскоростных поездов "Сапсан" в 2018 году воспользовались 5,5 миллиона пассажиров. В новогодние и рождественские праздники с 30 декабря по 8 января между столицами перевезли более 172 тысяч пассажиров, на 1,2% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось о новом графике движения высокоскоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. Для удобства пассажиров время следования некоторых поездов сократили. Движение поздних "Сапсанов" №779/780 ускорено на 5 минут (прибытие в Москву и Санкт-Петербург в 0:35 вместо 0:40). Сократили время в пути и "Сапсаны", стыкующиеся с другими скоростными поездами. Для желающих продолжить путешествие из Санкт-Петербурга в Хельсинки на поезде "Аллегро" №783, поезда "Сапсан" №754 и №756 прибывает из Москвы на несколько минут раньше.