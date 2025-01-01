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Судоходство в проливе Босфор приостановлено из-за тумана с раннего утра 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Движение судов в обе стороны приостановлено с 03:45 по местному времени, которое совпадает с московским. Судоходство восстановится, как только улучшатся погодные условия, отметило ведомство.

По его информации, в северной части Стамбула наблюдается густой туман. О возможных проблемах с авиасообщением в городе пока не поступало.

Между тем движение для всех видов транспорта на участке трассы М–5 "Урал" в Оренбургской области приостановлено из-за сильной метели. Речь идет об участке с 170-го километра (поселок Краснощеково) по 260-й километр (поселок Новоникольск). Погодные условия сильно ограничили видимость на дорогах для автомобилистов.