Станция метро "Охотный ряд" стала самой популярной в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Охотный ряд" Московского метрополитена стала самой популярной в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Самая популярная станция новогодней ночи – "Охотный ряд". Ей воспользовались 45 тысяч пассажиров", – говорится в сообщении ведомства.

Станцию "Пушкинская" в новогоднюю ночь посетили 32,2 тысячи пассажиров, "Площадь революции" – 29,2 тысячи москвичей и гостей столицы.

Как сообщили в Дептрансе, высокая популярность станций обусловлена расположением вблизи них любимых мест для новогодних прогулок.

В новогоднюю ночь на общественном транспорте Москвы было совершено более миллиона поездок. Транспортную безопасность с Москве обеспечивали свыше 11 тысяч человек. Самыми востребованными среди москвичей стали метрополитен и МЦК.



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