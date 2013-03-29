Форма поиска по сайту

29 марта 2013, 20:40

Транспорт

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов было прервано из-за подтопления

Читатель M24.ru Роман сообщил о подтоплении трамвайных путей, которое произошло на шоссе Энтузиастов в районе дома №31 во второй половине дня в пятницу.

Со слов читателя, движение трамваев было приостановлено, в результате чего жители столицы были вынуждены воспользоваться другим общественным транспортом. Также было затруднено движение и по самому шоссе.

Позднее движение трамваев стало приходить в норму. При этом на видео, присланном в редакцию, видно, что трамваям, проходящим под строящейся эстакадой, приходилось практически рассекать потоки воды.

Как сообщили М24.ru в информационном центре департамента транспорта, в настоящее время трамвайное движение в этом районе восстановлено.

