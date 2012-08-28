Оборот розничной торговли вырос в столице на 1,9%

Оборот розничной торговли в Москве за январь-июль 2012 года с учетом новых территорий составил почти 2 триллиона рублей. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

"В структуре оборота основную долю занимает организованная торговля - с учетом новых территорий - это 80,2%, с объемом оборота 1,578 триллиона рублей. Объем продаж на вещевых, смешанных и продовольственных рынках составил 388,4 миллиарда рублей, с долей в обороте 19,8%", - рассказал РИА Новости глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По словам руководителя департамента, в розничной торговле удельный вес продажи продуктов составляет 49,7%, а хозяйственных товаров - 50,3%. В прошлом году продукты продавали чаще: доля продовольственных товаров составляла 50,8%, а доля непродовольственных товаров - 49,2%.

Напомним, недавно исследовательский центр "Ромир" пришел к выводу, что и россияне в целом стали покупать продукты реже, чем хозяйственные товары. При этом по стране снижаются расходы на покупку товаров массового потребления.