18 мая 2015, 11:47

Экономика

В России начнут продавать сыры из Индии, Туниса и Аргентины

В ближайшее время на московских прилавках появятся новые виды сыров, сообщает телеканал "Москва 24". По данным Россельзхознадзора, экспортировать молочный продукт в Россию готовы Тунис, Аргентина, Марокко и Индия.

Качество продуктов проверят российские специалисты. Для этого несколько недель эксперты проведут на заводах будущих экспортеров. Отечественные производители молока уверены, что опасаться новых сыров не стоит.

