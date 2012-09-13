Количество пройденных техосмотров выросло почти на треть

В 2011 году техосмотры разрешили проводить коммерческим сервисным центрам, а с 30 июля 2012 года был отменен талон техосмотра. По сообщению пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благодаря новым правилам число технических осмотров возросло на 28%, а среди льготных категорий граждан прирост составил 13%.

Рост числа ТО обусловлен ростом количества пунктов технического осмотра(с 75 до 241), возможностью предварительной записи и сокращением времени осмотра автомобиля. Так, в 2010 году было проведено 1,7 миллиона ТО, в 2011 году – 1,048 миллиона, плановый показатель к концу 2012 года – 2,2 миллиона осмотров, из которых 130 тысяч – для льготных категорий граждан.

Однако отмена талона техосмотра не снимает ответственности водителя за состояние автомобиля – страховые компании могут заключить договор КАСКО или ОСАГО только при наличии диагностической карты, выдаваемой после прохождения ТО.

Для снижения нагрузки на стационарные пункты технического осмотра городские власти закупили 40 передвижных диагностических линий, из которых 30 – с низкопрофильным тормозным стендом и другим оборудованием для проверки автомобиля, и 10 – контейнерного типа для проверки технического состояния автомобилей, автобусов и автопоездов.