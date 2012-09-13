Количество пройденных техосмотров выросло почти на треть

В 2011 году техосмотры разрешили проводить коммерческим сервисным центрам, а с 30 июля 2012 года был отменен талон техосмотра. По сообщению пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благодаря новым правилам число технических осмотров возросло на 28%, а среди льготных категорий граждан прирост составил 13%.
Рост числа ТО обусловлен ростом количества пунктов технического осмотра(с 75 до 241), возможностью предварительной записи и сокращением времени осмотра автомобиля. Так, в 2010 году было проведено 1,7 миллиона ТО, в 2011 году – 1,048 миллиона, плановый показатель к концу 2012 года – 2,2 миллиона осмотров, из которых 130 тысяч – для льготных категорий граждан.
Однако отмена талона техосмотра не снимает ответственности водителя за состояние автомобиля – страховые компании могут заключить договор КАСКО или ОСАГО только при наличии диагностической карты, выдаваемой после прохождения ТО.
Для снижения нагрузки на стационарные пункты технического осмотра городские власти закупили 40 передвижных диагностических линий, из которых 30 – с низкопрофильным тормозным стендом и другим оборудованием для проверки автомобиля, и 10 – контейнерного типа для проверки технического состояния автомобилей, автобусов и автопоездов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: