Nintendo объявила о приостановке работы российского отделения

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Японский разработчик видеоигр и консолей Nintendo закрыл доступ к сайту российского подразделения компании. Об этом сообщается на общеевропейском сайте Nintendo.

В компании пояснили, что на территории РФ Nintendo eShop продолжит работу только в ограниченном режиме. При этом российские пользователи получат возможность загружать ранее купленные в магазине игры и другой контент.

"Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo. Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, была удалена из соображений безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2022 года Nintendo приостановила продажи в РФ. На данный момент товары поставляются в страну с помощью схемы параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что сервис онлайн-знакомств Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня. Пользователи начали видеть соответствующее сообщение при входе в приложение.

Компания Match Group, владеющая Tinder, объявила об уходе из России 2 мая. В ее портфель также входят приложения Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

