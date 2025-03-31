Сервис "Сим-карты" на "Госуслугах" запустят с 1 апреля 2025 года

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С 1 апреля на портале "Госуслуги" станет доступен новый сервис, позволяющий гражданам проверить, какие номера телефонов зарегистрированы на их имя. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

"Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на "Госуслугах" 1 апреля в 20:00 по московскому времени", – заявили в ведомстве.

С помощью сервиса можно будет не только проверить список номеров, но и заблокировать подозрительные сим-карты, оформленные на свое имя. В министерстве пояснили, что эта мера поможет бороться с мошенниками, которые регистрируют номера на чужие данные для незаконных обзвонов.

Также с 1 апреля вводится ограничение на количество сим-карт, которые можно оформить на одного человека – не более 20 штук. Гражданам, у которых номеров больше, необходимо отказаться от лишних до 1 ноября.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор хочет законодательно запретить лицам, не уполномоченным операторами связи, продавать активные сим-карты на маркеплейсах. В ведомстве также обратили внимание на проблему использования в преступных целях виртуальных АТС и сим-боксов.