В "Яндексе" попросили Samsung не делать его приложения неудаляемыми

16:24
Фото: depositphotos/LDProd
"Яндекс" обратился к Samsung и другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения холдинга без возможности их удаления. Об этом сообщил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян на своей странице в Facebook .
"Мы обратились в Samsung и к другим вендорам с просьбой не делать так с нашими приложениями – не устанавливать приложения "Яндекса" без возможности удаления", – написал он.
Также Худавердян отметил, что отказ устанавливать неудаляемые приложения уже подтвердили Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio.
Ранее Худавердян отреагировал на новость о том, что Samsung теперь делает приложения "Яндекса" неудаляемыми. Представитель компании подчеркнул, что они никогда не обращались к партнерам с подобными просьбами.
"Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается, – да, так делать нельзя", – написал Худавердян.
Также стало известно, что "Яндекс" впервые за 13 лет сменил логотип. Кроме того, изменилась и поисковая строка "Яндекса", которая больше не повторяет форму стрелки.
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