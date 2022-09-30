Сайт британской службы безопасности MI5 подвергся кибератаке

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Сайт внутренней контрразведки и службы безопасности Соединенного Королевства MI5 подвергся кибератаке. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

Там уточнили, что ответственность за это якобы взяла хакерская группировка, которая назвала себя Russian Anonymous (в переводе "русский аноним". – Прим. ред.).

Ранее сайт Организации Договора о коллективной безопасности был взломан и подвергся DDoS-атаке. В ходе нее нарушилась работоспособность ресурса, а также фиксировались несанкционированные попытки внести изменения в некоторые сообщения.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками в отношении РФ, в том числе во время прошедших с 9 по 11 сентября выборов. Он подчеркнул, что данная информационная война воспринимается США крайне серьезно.



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