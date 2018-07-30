В России создадут образец экраноплана "Орлан"

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В России разработают опытный образец экраноплана "Орлан". Его создание включено в госпрограмму вооружения на период до 2027 года.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, экраноплан будет носить ракетное вооружение. Его планируют использовать для охраны Северного морского пути.

В частности, экраноплан можно будет использовать как патрульное средство для спасения экипажей кораблей.

"Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море", – уточнил вице-премьер.

Ранее Борисов заявил, что ВМФ России получит новейшие корабли на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Их построят также в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года.