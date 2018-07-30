В России создадут образец экраноплана "Орлан"

30 июля, 12:12
Фото: wikimedia.org/Mike1979 Russia / по лицензии CC BY-SA 3.0
В России разработают опытный образец экраноплана "Орлан". Его создание включено в госпрограмму вооружения на период до 2027 года.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, экраноплан будет носить ракетное вооружение. Его планируют использовать для охраны Северного морского пути.
В частности, экраноплан можно будет использовать как патрульное средство для спасения экипажей кораблей.
"Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море", – уточнил вице-премьер.
Ранее Борисов заявил, что ВМФ России получит новейшие корабли на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Их построят также в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года.
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