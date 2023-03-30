Минцифры будет изучать жалобы людей с ограниченными возможностями на недоступность сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры РФ планирует создать на портале "Госуслуги" форму для обратной связи, которая позволит изучить претензии по поводу недоступности сайтов для людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказал заместитель главы министерства Дмитрий Огуряев.

"Когда мы примем приказ взамен существующего приказа N 931, у нас появится легитимная возможность требовать соблюдения ГОСТа. Следующим шагом после того, как у нас появится такая возможность, мы откроем платформу обратной связи (на портале госуслуг. – Прим. ред.)", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что граждане всей страны смогут писать обращения, которые будут изучать непосредственно в ведомстве. Как только Минцифры получит жалобу, будет организована проверка сайта на соответствие требованиям, после чего министерство направит обращение к соответствующему ведомству или руководителю цифровой трансформации региона и поможет решить проблему.

Огуряев пояснил, что для работы потребуются и экспертные сообщества, которые смогут анализировать множество сайтов на предмет ошибок.

"Таким образом, шаг за шагом мы планируем даже в той части, которая не использует наши конструкторы, наши стандарты и элементы, прийти к абсолютно доступной среде", – отметил он.

На портале "Госуслуги" будут публиковаться спецификации и стандарты соответствия доступности сайтов, резюмировал замглавы ведомства.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ предупреждала россиян о том, что от лица ведомства рассылаются мошеннические письма с якобы новым приложением.

Под спам-атаку подпали пользователи телефонов на платформе Android, так как в письме говорилось, что именно для таких устройств было выпущено новое приложение. При запуске приложения человека попросят указать номер телефона и банковской карты, а затем нажать кнопку "проверить", после чего его данные получат мошенники.



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