Вооруженные силы РФ получат четыре новых бомбардировщика Ту-160М2

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Российские военные получат четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М2 к 2023 году. Об этом говорится в докладе руководства Казанского авиационного завода министру обороны РФ Сергею Шойгу, сообщает ТАСС.

На предприятии отметили, что первый самолет, планер которого был сделан в советское время, уже летает, а к концу 2022 года заказчику передадут еще три бомбардировщика.

Параллельно с этим завод модернизирует Ту-160 в вариант Ту-160М, а ракетоносцы Ту-22М3 – до уровня Ту-223М3 с существенно улучшенными боевыми характеристиками. Работы ведутся в рамках гособоронзаказа согласно графику.