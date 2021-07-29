"Мосинжпроект" примет участие во втором этапе конкурса на строительство метро в Турции

Фото: пресс-служба "Мосинжпроекта"

Столичный инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект", выступающий оператором Программы развития Московского метрополитена, получил приглашение принять участие во втором этапе тендера на строительство метро в турецком Измире.

Уточняется, что проектом предусмотрено строительство подземных линий метро, 11 станций, депо, а также здания производственных мастерских и соединительного тоннеля между основной линией и территорией депо. Также в рамках тендера необходимо выполнить рабочее проектирование объектов метрополитена и поставку основного оборудования и материалов.

Сложность при реализации проекта заключается в непростых геологических условиях и сейсмичности региона. Дополнительно густонаселенный курортный город устанавливает высокие экологические требования.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уверен, что команда холдинга способна справиться с поставленной задачей.

"Учитывая опыт строительства метро в Москве, где работы ведутся в плотной городской застройке в условиях непростой гидрогеологии, холдинг, безусловно, обладает компетенциями для решения всех этих задач", – отметил он.

Еще одним значимым достижением компании стало подтверждение международной квалификации для участия в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме. В частности, подтверждена квалификация компании как "Поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения верхнего строения пути (ВСП)" на комплексный проект строительства линии. В ближайшее время должно поступить приглашение к следующему этапу тендера.

Юрий Кравцов рассказал, что, помимо прочего, в настоящее время "Мосинжпроект" совместно с российскими и зарубежными партнерами также участвует в предквалификационном отборе для участия в проектах развития метрополитена в Узбекистане и Саудовской Аравии.

В российской столице за последние десять лет специалисты "Мосинжпроекта" построили и ввели в эксплуатацию около 105 километров линий метро, открыли 51 новую станцию и 11 электродепо для обслуживания подвижного состава.

"Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученном при строительстве метро в Москве, инжиниринговый холдинг готов реализовывать проекты развития рельсового транспорта как на национальном рынке, так и за пределами нашей страны", – подчеркивает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.