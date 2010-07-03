В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

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В составе Вооруженных сил появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Об этом сообщил командующий второй гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете "Красная звезда".

"В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту", – сказал он.

Недавно в армии появился свой инженерный полк, который оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, позволяющим за час развернуть 250-метровый мост через реку.

Большинство понтонно-мостовых соединений было расформировано в 1989 году при Михаиле Горбачеве. Ремонтно-восстановительные батальоны расформировали в 2008 году по решению экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, их функции затем передали на аутсорсинг.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости отметил, что решения расформировать ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые соединения были приняты по ошибке. Они были продиктованы политической обстановкой, которая сложилась на тот момент.

