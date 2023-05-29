Карту москвича можно будет привязать к приложению "Метро Москвы" этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карту москвича можно будет привязать к приложению "Метро Москвы" уже этим летом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заммэра города Максима Ликсутова.

По его словам, порядка 5 миллионов пассажиров смогут следить за историей поездок. При этом для миллиона учащихся дополнительно предоставят возможность покупки и записи льготных абонементов в приложении на телефонах с разными операционными системами.

"Приглашаю всех желающих принять участие. Эта инициатива обсуждалась на круглом столе в Общественной палате Москвы и была поддержана коллегами. Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты", – пояснил Ликсутов.

Он добавил, что по поручению Сергея Собянина власти продолжают совершенствовать цифровые сервисы для удобства пассажиров. Принять участие в тестировании можно через чат-бот Александру.

Ранее заммэра рассказал, что пассажиры могут оплатить проезд на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса" с помощью биометрии. Ликсутов заявил, что подобная оплата пользуется большой популярностью в Москве. При этом, уточнил он, в системе уже зарегистрированы более 320 тысяч пользователей.