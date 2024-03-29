Приложение Райффайзенбанка вновь работает штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мобильное приложение Райффайзенбанка устранило неполадки и возобновило работу в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"Работа приложения полностью восстановлена, пользователям доступны все операции. Проблема была связана с внутренней технической ошибкой", – говорится в сообщении.

Днем 29 марта клиенты Райффайзенбанка не могли осуществить переводы средств через мобильное приложение по номеру телефона. В кредитной организации принесли извинения за доставленные неудобства и указали, что работают над проблемой.

В феврале банк сообщал о возможных неполадках с входом в свое приложение. До этого Райффайзенбанк информировал о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в сервисе.