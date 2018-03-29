Эксперт указал возможные причины сбоя в работе Telegram

29 марта 2018, 13:44
Фото: ТАСС/DPA/Jochen Eckel
Возможные причины сбоя в работе Telegram по всему миру прокомментировал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
"Как любая технологическая компания, Telegram может время от времени испытывать проблемы, связанные с каналами связи либо с центрами обработки данных, где хранятся все необходимые базы данных", – пояснил эксперт в беседе с RT. По мнению аналитика, сейчас трудно с точностью сказать, что вызвало сбой, но, "очевидно, это либо программная ошибка при запуске новых сервисов, либо аппаратная, то есть каналы связи и центр обработки данных". Кусков также выразил надежду, что нынешняя ситуация долго не продлится, так как компании всегда стремятся минимизировать последствия таких сбоев, хотя исключить их полностью "ни одна компания, даже Facebook, не в состоянии".
29 марта пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера в разных странах мира. Владелец Telegram Павел Дуров пояснил, что сбой связан с отключением питания серверов компании и пообещал исправить ситуацию максимально оперативно. В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявили о непричастности к инциденту с Telegram.
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