Роскомнадзор включил Netflix в список аудиовизуальных сервисов

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Роскомнадзор включил американский стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Внесение в реестр предполагает, что владелец аудиовизуального сервиса обязуется соблюдать ряд требований. В частности, не допускать использования сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдывающих терроризм, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, материалов, содержащих нецензурную брань.

Кроме того, аудиовизуальные сервисы должны соблюдать требования Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Ранее сообщалось, что МВД России проводит проверку Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Организовать проверку правоохранителей попросила уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец.