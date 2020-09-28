Программист сумел переключить кофеварку на майнинг криптовалюты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

IT-эксперт Мартин Хром сумел взломать операционную систему умной кофеварки и перенастроить ее таким образом, чтобы прибор начал майнить криптовалюту. Об этом сообщает издание SlashGear.

Сотрудник компании Avast, которая разрабатывает антивирусные продукты, выбрал для опыта прибор Smarter iKettle. Задачу программиста облегчило то, что беспроводное соединение с кофеваркой не шифровалось, что и помогло ему перехватить сигнал.

Хром перехватил прошивку, внес свои изменения, а затем "залил" их, получив контроль над устройством. Он смог вывести сообщение о том, что кофеварка больше не будет работать без выкупа, а также запустил на бытовом приборе майнинг криптовалюты.

Завершив эксперимент, программист призвал производителей умной электроники больше внимания уделять информационной безопасности гаджетов.

Роскачество ранее объяснило опасность умных гаджетов. В ведомстве призвали не объединять в одной сети Wi-Fi умные устройства и ПК, а также посоветовали не обсуждать конфиденциальные вопросы в помещении с умной колонкой.

