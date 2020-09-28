Программист сумел переключить кофеварку на майнинг криптовалюты

16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
IT-эксперт Мартин Хром сумел взломать операционную систему умной кофеварки и перенастроить ее таким образом, чтобы прибор начал майнить криптовалюту. Об этом сообщает издание SlashGear.
Сотрудник компании Avast, которая разрабатывает антивирусные продукты, выбрал для опыта прибор Smarter iKettle. Задачу программиста облегчило то, что беспроводное соединение с кофеваркой не шифровалось, что и помогло ему перехватить сигнал.
Хром перехватил прошивку, внес свои изменения, а затем "залил" их, получив контроль над устройством. Он смог вывести сообщение о том, что кофеварка больше не будет работать без выкупа, а также запустил на бытовом приборе майнинг криптовалюты.
Завершив эксперимент, программист призвал производителей умной электроники больше внимания уделять информационной безопасности гаджетов.
Роскачество ранее объяснило опасность умных гаджетов. В ведомстве призвали не объединять в одной сети Wi-Fi умные устройства и ПК, а также посоветовали не обсуждать конфиденциальные вопросы в помещении с умной колонкой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: