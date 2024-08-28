AFP: власти Франции расследуют возможное насилие Дурова против его ребенка

Фото: vk.com/Павел Дуров

Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции расследует возможное насилие основателя Telegram Павла Дурова в отношении одного из его детей, сообщает AFP со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, речь идет о "серьезном насилии", которое основатель Telegram якобы применил в отношении одного из своих детей 2017 года рождения, когда проживал в Париже.

В свою очередь, в прокуратуре Парижа заявили, что по факту возможного насилия в отношении ребенка Дурова не допрашивали после задержания.

"(Это дело. – Прим. ред.) не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу", – передает ТАСС заявление прокуратуры.

Ранее стало известно, что Ирина Болгар, заявляющая, что она является матерью троих детей Дурова, подала против него уголовный иск. По словам женщины, после физического насилия у одного из детей появилась тревожность и нарушения сна.

Основатель Telegram был задержан 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях, так как, по версии правоохранительных органов, онлайн-платформа якобы является соучастником педофилии, распространения наркотиков, мошенничества и других преступлений. Также задержанный, по утверждению французских правоохранителей, отказался предоставить им необходимые данные. Однако команда мессенджера заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

