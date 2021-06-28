Один из крупнейших хостинг-провайдеров России сообщил о сбое из-за аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сбой в работе сайтов произошел у российского хостинг-провайдера и регистратора доменов Reg.ru из-за аварии. Об этом сообщает РБК.

В результате сбоя была задействована система резервного питания. Авария произошла на основном и резервном энерговводах научного центра "Курчатовский институт".

В самой организации отметили, что более подробная информация будет доступна позднее.

Провайдер Reg.ru обслуживает порядка 3,3 миллиона доменов. Он находится на первом месте по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .RU и .РФ.

Ранее российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в его работе. В четверг, 24 июня, к 12:01 по московскому времени было зарегистрировано несколько сотен технических жалоб. Наиболее популярными были проблемы при подключении к мессенджеру (88%) и трудности при отправке сообщений (12%).

