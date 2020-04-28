Эксперт прокомментировал внедрение обязательной регистрации смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение обязательной регистрации мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) позволит в существенной степени пресечь импорт серых устройств на отечественный рынок. Об этом Москве 24 рассказала координатор рабочей группы "Связь и IT" при правительстве РФ Ирина Левова.

"Это будет связано с тем, что, опять-таки, в Сети у нас будут работать только те устройства, которые имеют белый IMEI, который присвоен соответствующей ассоциацией…То есть не в чемодане будут привозить телефоны, без гарантий качества и выдавать их за оригинальные, а все-таки будут официально произведенные аппараты", – пояснила эксперт.



Также Левова подчеркнула, что принятие законопроекта значительно облегчит гражданам блокировку потерянного телефона. Сейчас, по словам эксперта, не у всех устройств есть возможность заблокировать телефон удаленно.





Ирина Левова координатор рабочей группы "Связь и IT" при правительстве РФ Будет создан единый портал, где будут регистрировать устройства. И если у гражданина телефон украли, он обращается либо в УВД, тогда устройство блокируется, если же он привязал телефон к своей сим-карте, то обращается в салон любого оператора связи, после предъявления паспорта телефон сразу блокируют... Поэтому кража становится бессмысленной.

Кроме того, по словам Левовой, нововведение не повлечет за собой увеличение стоимости смартфонов, поскольку цена за регистрацию очень низкая.

Ранее сообщалось, что в России с июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI).

Проект закона, доработанный группой членов Совета Федерации, предусматривает бесплатную регистрацию устройств, которые будут использоваться на момент вступления документа в силу. Для новых же мобильных телефонов регистрация будет платной.

Регистрировать смартфоны по заводскому номеру обяжут их импортеров. Это требование также распространится на россиян, которые ввезут новое устройство из-за границы. Размер и порядок платы за регистрацию установит кабмин. В первой же версии законопроекта устанавливалось ограничение за услугу – не более 100 рублей.

Гаджеты, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.

Мобильный оператор сможет блокировать незарегистрированное оборудование, а также имеющее заводской номер, совпадающий с другим устройством. Кроме того, с 1 января 2024 года операторы получат возможность блокировать потерянные или украденные устройства.

Разработчики считают, что законопроект позволит бороться с кражами, а также ограничить непрямые поставки смартфонов.



Соболева Илона