Психиатр проведет работу с сотрудниками РКЦ "Прогресс"

Сотрудникам Ракетно-космического центра "Прогресс" предстоит пройти медицинское освидетельствование, сообщает "Интерфакс".
Как следует из материалов портала госзакупок, психиатрическое освидетельствование пройдут сотрудники, чья работа связана с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности.
Кроме того, процедура назначена работникам, имеющим доступ к секретным данным. Стоимость освидетельствования одного работника составит до 2 490 рублей. Общая сумма контракта составляет 2,5 миллиона рублей.
РКЦ "Прогресс" – одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.
Ранее Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего первого замгендиректора РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. По версии следствия, в 2013 году он заключил фиктивный договор с ООО "Технокомлектлинии" на выполнение работ в одном из корпусов завода.
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