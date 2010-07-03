Психиатр проведет работу с сотрудниками РКЦ "Прогресс"

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Сотрудникам Ракетно-космического центра "Прогресс" предстоит пройти медицинское освидетельствование, сообщает "Интерфакс".

Как следует из материалов портала госзакупок, психиатрическое освидетельствование пройдут сотрудники, чья работа связана с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности.

Кроме того, процедура назначена работникам, имеющим доступ к секретным данным. Стоимость освидетельствования одного работника составит до 2 490 рублей. Общая сумма контракта составляет 2,5 миллиона рублей.

РКЦ "Прогресс" – одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

Ранее Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего первого замгендиректора РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. По версии следствия, в 2013 году он заключил фиктивный договор с ООО "Технокомлектлинии" на выполнение работ в одном из корпусов завода.