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18:24

Арестован бывший замглавы производителя ракет "Союз"

суды

18:24

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Фото: ТАСС/Альберт Дзень

Бывший первый замгендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" Константин Наумов арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Меру пресечения избрал Самарский районный суд, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в июле 2013 года Наумов заключил фиктивный договор с ООО "Технокомлектлинии" на выполнение работ в одном из корпусов завода с последующим оформлением документов о мнимом выполнении работ.

РКЦ "Прогресс" перечислил на расчетный счет "Технокомплектлиний" 4,9 миллиона рублей, которыми в дальнейшем заинтересованные лица распорядились по своему усмотрению.

Также в Самаре рассматривается уголовное дело в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной, которых обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблениях.

суды

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