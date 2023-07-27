"Билайн" стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оператор сотовой связи "Билайн" оказался лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube на территории Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба оператора со ссылкой на результаты исследования компании DMTel, которое имеется в распоряжении редакции.

"Средняя скорость загрузки имеет очень небольшое влияние на конечного потребителя услуги, так как сервисов, которым необходимо более 12 Мб/с, пока практически нет. Здесь скорее важно, чтобы эти 10–12 Мб/с абонент получал всегда и везде. Так, например, согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube "Билайн" находится на первой позиции", – говорится в сообщении оператора.

Там пояснили, что умные алгоритмы сети дают клиенту ту пропускную способность, которая ему нужна здесь и сейчас.

В марте по итогам исследования аналитического агентства Telecom Daily "Билайн" стал лидером по стабильности и непрерывности мобильного соединения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Оператор занял лидирующую позицию с результатом 98,7%.