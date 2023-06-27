Компания Google сменит дизайн логотипа Android

Фото: телеграм-канал "Sostav"

Компания Google сообщила, что заменит написание названия Android, а также вид маскота операционной системы. Обновления вступят в силу после выхода следующей версии мобильной ОС, передает портал 9to5google.

После выхода Android 14 написание названия ОС будет начинаться не со строчной буквы "a", а с прописной. Компания также откажется от плоского логотипа Android, который выполнен в виде зеленого робота. Последнего предложили сделать объемным.

Выход нового дизайна пройдет не раньше осени этого года, при этом Google на протяжении нескольких месяцев намекала на это событие. Например, объемную голову робота показывали на выставке CES 2023, конференции Google I/O 2023 и в рекламных материалах Samsung.

По данным портала, логотип Android будет всплывать при включении гаджетов. На данный момент пользователи могут видеть старый дизайн, сопровождающийся фразой "Powered by android" – работает на android.

Ранее аналитики выяснили, что Samsung сможет продать от 230 до 240 миллионов смартфонов в этом году. Это на 30–40 миллионов гаджетов меньше, чем было запланировано.

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