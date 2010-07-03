В "Яндекс" подтвердили попытки кибератак на сервисы в 2018 году

В "Яндекс" подтвердили попытки атак на сервисы компании в конце 2018 года. Специалистам удалось предотвратить попытку до причинения какого-либо ущерба.
"Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", – , сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Там уточнили, что "Яндекс", как и другие крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с кибератаками. Однако по правилам корпоративной этики сотрудники компании не распространяют информацию о подобных случаях.
Ранее об атаке хакеров западных спецслужб на "Яндекс" сообщило агентство Рейтер. По словам собеседников агентства, в интернет-поисковик была внедрена вредоносная программа Regin.
Эту программу якобы использует сообщество "Пять глаз" (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада). Хакеров интересовала информация, объясняющая, как "Яндекс" устанавливает подлинность аккаунтов пользователей.
С помощью нее спецслужбы могли выдать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям. Хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" несколько недель, прежде чем их заметили.
Несколько дней назад в работе Google произошел сбой. Неполадки зафиксировали в США, Великобритании, Италии, Нидерландах и других странах Европы. Проблемы также отмечались у пользователей Москвы и Санкт-Петербурга.
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